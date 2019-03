Video zeigt Messerattacke gegen Priester am Altar

Pater von zwei Attentätern ermordet

Der Fall erinnert an eine schreckliche Bluttat: Im Juli 2016 wurde der französische Pater Jacques Hamel bei einem Terrorakt in Saint-Etienne-du-Rouvray von zwei Attentätern des Islamischen Staats am Altar ermordet, während er in der Kirche Saint-Étienne (Sankt Stephan) die Heilige Messe feierte.