Unabhängigkeit der „Krone“ muss verteidigt werden

„Die ,Krone‘ ist zuallererst den Leserinnen und Lesern verpflichtet. Das ist auch ihr Erfolgsgeheimnis. Dazu kommen Mut, Haltung und Bodenständigkeit, auch wenn es - wie es in der Vergangenheit schon oftmals der Fall war - manchen Mächtigen nicht gefällt. Konstruierte Behauptungen können daran nichts ändern, im Gegenteil. An diesem Erfolgskonzept halten wir unbeeindruckt fest“, so Dichand, der eine Ausschlussklage gegen Funke wegen zahlreicher Treuwidrigkeiten anstrebt.