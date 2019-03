„Krone“-Mann rast „Schmidis“ Speedhang hinunter!

Schafft Nicole Schmidhofer ihre „Mission 200“? Und wie läuft’s für Österreichs schnellste Ski-Herren Klaus Schrottshammer und Manuel Kramer bei der Speedski-WM in Vars? Das wird sich in den kommenden Tagen sicher weisen - offen blieb bisher die Frage, wie es für einen Normalsterblichen ist, sich die schnurgerade Speedstrecke in den französischen Alpen hinunterzustürzen. Daher dachte sich „Krone“-Reporter Peter Weihs, dass man das ja auch selber ausprobieren könnte, wenn man schon einmal für die Speedski-WM in Vars ist…