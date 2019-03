„RAD“: Roguelike-Game der „Psychonauts“-Macher

Publisher Bandai Namco und Entwickler Double Fine („Psychonauts“), der Spieleschmiede hinter LucasArts-Veteran Tim Schafer, haben mit „Rad“ ein Roguelike-Game für PC (via Steam), Xbox One, PS4 und Switch angekündigt. Noch in diesem Sommer sollen Spieler darin in ein sich ständig veränderndes, postapokalyptisches Ödland aufbrechen, in dem es von fiesen Kreaturen nur so wimmelt.