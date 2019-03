Wir sind Warmduscher und verbringen 2 Jahre im Bad

Eine aktuelle Lifestyle-Studie hat am Mittwoch erstaunliche Fakten über die Badezimmergewohnheiten von uns Österreichern an Tageslicht gebracht: Demnach sind 88 Prozent unserer Landsleute Warmduscher, verbringen im Schnitt mehr als zwei Jahre ihres Lebens im Bad und 44 Prozent bezeichnen sich als Morgenmuffel. Die im Bad verbrachte Zeit summiert sich auf durchschnittlich 737 Lebenstage. Pro Tag sind das 36 Minuten, jeweils die Hälfte in der Früh und am Abend. Frauen brauchen im Schnitt fünf Minuten länger als Männer, aber „nur etwa 1,5 Minuten“.