„Selbst Stürze sind ein Erlebnis!“

„Das Ziel war es, 100 km/h zu überschreiten, was auch gelungen ist. Richtig cool.“ Doch viel lieber sind ihm Winterabfahrten, etwa von der 2227 Meter hohen Bösen Nase oberhalb von Pusarnitz. Einen Lift gibt’s dort hinauf nicht. „Ich muss mein Mountainbike tragen“, verrät Stefan, der sich für den Aufstieg Schneeschuhe anschnallt und einen speziellen Rucksack der Münchner Firma Outentic samt Fahrrad-Tragesystem verwendet. „Es ist absolut geil, mit dem Bike durch den Schnee zu cruisen, wie Tiefschneefahren.“ Bodenkontakt hat das Fahrrad dabei nicht. Dafür muss Stefan, der beim Roten Kreuz in Gmünd arbeitet, seine Bikes im Winter speziell warten. „Bei tiefen Temperaturen reagiert das Bike träger. Es braucht mehr Druck in den Dämpfern, jedoch weniger in den Reifen und man muss die Lager viel öfter schmieren, weil das Bike natürlich permanent der Feuchtigkeit ausgesetzt ist.“ Der Gefahren im alpinen Gelände ist sich Stefan völlig bewusst.