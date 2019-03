Britisches Parlament gegen No-Deal-Brexit

Nächste Abstimmung am Donnerstag

Nun wird also am Donnerstag eine weitere wichtige Abstimmung zum Brexit folgen. Nachdem das Unterhaus weder dem bestehenden Vertrag zustimmen, noch die EU ohne Abkommen verlassen will, wird am Donnerstag darüber abgestimmt, ob man den Austritt verschieben soll. Es steht eine Verlängerung der Frist um mehrere Wochen oder Monate im Raum. Voraussetzung dafür ist aber, dass alle 27 übrigen Mitgliedstaaten dem zustimmen. Großbritannien will die Europäische Union eigentlich am 29. März verlassen.