Biologische Aktivität in Mammut-Zellkernen erweckt

Wie ein Team um Kazuo Yamagata von der Kindai University im Fachjournal „Scientific Reports“ berichtet, habe man zellkernartige Strukturen, die man der fünf Tonnen schweren Mammut-Dame entnommen hat, in die Eizellen von Mäusen injiziert. In diesen habe man „Anzeichen für biologische Aktivitäten“ der Mammut-Zellkerne sichtbar machen können, so die Forscher.