Flugshow! Kraft kann nun den Jackpot knacken

Am Sonntag hatte ihm Robert Johansson in Oslo noch den Sieg weggeschnappt. Gestern legte der Norweger wieder einen tollen Sprung vor, doch der Salzburger konterte mit der Tageshöchstweite: „In Oslo war es ein braver Sprung. Hier war er richtig mutig.“ Das Risiko honorierten auch die Sprungrichter. „Schön, dass ich damit mit einem Zwanziger belohnt worden bin“, so Kraft