Bei 25 Coups: 400.000 Euro in Trafiken erbeutet

Seit Dezember in Haft

Die Einbrecherbande konnte im Dezember auf der Tauernautobahn bei Spittal nach einem gescheiterten Coup bei einer wilden Verfolgungsjagd festgenommen werden. Die Bande hatte zuvor in eine Trafik im Bereich Paternion eingebrochen. Jetzt sitzt das Trio im Alter von 32, 45 und 51 Jahren in Leoben in Haft.