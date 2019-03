Lisa Hauser im Einzel ohne Schießfehler Siebente

Ihr nächster Einsatz ist am Donnerstag in der Single Mixed Staffel, in der sie sich mit Simon Eder viel ausrechnet. Davor treten Eder und Co. am Mittwoch im Herren-Einzel (20 km) an. Hausers Teamkolleginnen Christina Rieder (35.) und Julia Schwaiger (57.) kamen nicht ins Spitzenfeld.