Rapid zeigte wieder die hässliche Liga-Fratze!

Für Sportchef Bickel steht fest: „Das haben wir uns mit unseren Resultaten im letzten Jahr kaputtgemacht!“ Auch schon in der Ära von Didi Kühbauer, obwohl in seiner Bilanz Rapid in den Top 6 wäre. Etwa in Wolfsberg (1:3), Hartberg (0:3) und natürlich im Derby (1:6). Aber da waren Rapids Trainer wegen der Doppelbelastung die Hände gebunden, fehlte die Zeit für Veränderungen.