Raffl: Tor und Assist in seinem 400. NHL-Spiel!

Michael Raffl hat seinen Philadelphia Flyers am Montagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu einem 3:2-Heimsieg gegen die Ottawa Senators verholfen. Der 30-jährige Kärntner erzielte in seinem 400. NHL-Spiel das Tor zum 2:1 und assistierte beim 3:1. Raffl stand 15:03 Minuten auf dem Eis.