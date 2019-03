Grün-Politiker: „Keiner ist in der Türkei sicher“

Nur wirtschaftlicher und politischer Druck könne offenbar helfen, die Erosion von Grundrechten in der Türkei zu stoppen, erklärte die Vorsitzende der Gewerkschaft Deutsche Journalistenunion (dju) in Verdi, Tina Groll. „Journalismus ist kein Verbrechen. Diesen Grundsatz gilt es nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zu verteidigen“, forderte sie an die Politik gewandt. Sonst werde diese dramatische Entwicklung immer weitergehen.