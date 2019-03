Regierungskritiker: Türkei will Urlauber verhaften

„Es gibt ja Leute, die in Europa oder in Deutschland an Kundgebungen so einer Terrororganisation teilnehmen und dann nach Antalya, Bodrum oder Mugla kommen, um Urlaub zu machen“, sagte Soylu laut Berliner Tagesspiegel bei einer Kundgebung der Regierungspartei AKP in Ankara. Damit habe sich der Politiker auf Aktivitäten der kurdischen Terrororganisation PKK in Deutschland bezogen.