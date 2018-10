Türkische „Polizeiwagen“ in Berlin gesichtet

Der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar lebt seit dem Staatsbesuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland unter Polizeischutz. In Berlin fühlen sich auch andere Kritiker nicht mehr sicher. Um sie einzuschüchtern, sollen in der deutschen Hauptstadt mehrere Pkw herumfahren, die denen der Einsatzwagen der Anti-Terror-Einheit „Özel Harekat“ ähneln, wie Bilder in sozialen Netzwerken zeigen. Die Polizei bestätigte mittlerweile entsprechende Medienberichte. Mindestens drei der fragwürdig gestalteten Autos seien bislang gesehen worden.