Bekommt Matthias Strolz bald eine eigene TV-Show?

„Wäre in die Gründerfalle getappt“

Gegenüber der „Krone“ sagte er damals im Interview: „Vier von fünf Gründern werden irgendwann hinausgeschickt oder sogar hinausgetragen, weil sie den richtigen Zeitpunkt übersehen. Weil ihr Ego so groß ist, dass sie nicht merken, dass sie nicht mehr hilfreich sind. Sicher hätte ich in meiner Rolle noch gut ein, zwei Jahre funktionieren können. Ich bin mir aber sicher, dass ich ab 2019, 2020 in die Gründerfalle getappt wäre. Das heißt, du machst mehr kaputt, als du noch Gutes bewirken kannst.“