Marcel Hirscher: „Unfassbar, wie die Zeit vergeht“

Das erste Jahr habe sich ergeben, das zweite sei eine harte Aufgabe gewesen, das dritte mehr oder weniger erzwungen. „Und dann ist es wieder leichter geworden und bergauf gegangen, weil ich mich an das Ganze gewöhnt habe, auch an das ganze Drumherum. Diese Saison war vielleicht sogar besser als die letzte.“ Für solche Erfolge brauche es den familiären Background und ein wahnsinnig gutes Team, erklärte Hirscher. Seines sei so lange an seiner Seite, man kenne sich so gut, dass es oft keine Worte mehr brauche. Wille, Talent und Fleiß allein würden es nicht ausmachen, es brauche die Kombination. „Talent allein reicht nicht, und viel arbeiten ohne Talent bringt dir auch nicht viel.“