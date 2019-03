Fußgängerin überrollt: „Ich hatte keine Chance“

„Alle dachten, ich sterbe“

Beide Beine der gebürtigen Ungarin geraten in den Radkasten des Brummers und werden praktisch zermalmt. Ein riesiger See aus Blut tränkt die Unfallstelle. „Es ging alles so schnell, in einer Sekunde. Ich hatte keine Chance“, erzählt die junge Frau der „Krone“. Auf der Intensivstation organisieren Tothovas Verwandte bereits ihr Begräbnis. „Alle dachten, ich sterbe.“ Doch die Ärzte im UKH Meidling vollbringen ein Wunder.