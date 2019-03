„Toter Winkel“ beim Lkw wäre längst lösbar

Transporteure geben Herstellern „Schuld“

Christian Strasser, Geschäftsführer der Sparte Transporte und Verkehr bei der Wirtschaftskammer OÖ sagt: „Solche Abbiegeassistenten sind machbare Dinge. In Wirklichkeit haben das aber nicht die Transporteure in der Hand, sondern der Hersteller. Erinnern Sie sich bitte an das Navi: Wie lange hat es gebraucht, bis sich solche Systeme durchgesetzt haben? Die Japaner haben schon längst Navis eingebaut, da waren die bei uns noch völlig unbekannt.“