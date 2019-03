Schweizer stecken ÖSV-Asse in „Jugendherberge“

Als die heimischen Top-Boarder am Donnerstag ihre Zimmer in Scuol (Sz) bezogen, mussten sie doch ein wenig Schmunzeln. „Das Bett schaut zwar gemütlich aus“, berichtete Claudia Riegler, „allerdings gibt es weder Dusche noch WC im Zimmer.“ Kein Versäumnis des ÖSV, die Unterkünfte werden den Teams vom Veranstalter zugeteilt. „Gut möglich, dass sich Claudia und ich in der Nacht ein paar Mal auf dem Weg zum Klo begegnen werden“, scherzte Andi Prommegger. Es könnte aber noch mehr Begegnungen geben - insgesamt schlafen elf Personen auf der ÖSV-Etage. Trotz des erhöhten Kollisionsgefahr am Weg zur Etagendusche und dem Unisex-WC bleibt Prommegger gelassen.