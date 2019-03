Haftstrafen für Betreiber von Kinderpornoplattform

Auch Wiener Vater ausgeforscht

Im Rahmen der Ermittlungen war auch ein Wiener Vater ausgeforscht worden, der seine beiden Kinder selbst missbraucht und an andere Pädophile weitergereicht hatte. Er wurde im vergangenen Mai in Wien rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt. Die Mutter der Kinder erhielt sieben Jahre Haft. Zu zwölf Jahren Gefängnis wurde im Vorjahr in Wien auch ein pädophiler Bekannter verurteilt, der das Mädchen und den Buben bei Übernachtungsbesuchen missbrauchte. Die beiden Männer wurden aufgrund hohen Rückfallquote in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.