Festungsstadt Kufstein ist bald ohne Seelsorger

Aus diesem Grund wollte Gemeinderat Horst Steiner Nägel mit Köpfen machen und brachte die zutiefst menschliche Geschichte mit einem Brief an die Öffentlichkeit. Steiner besteht im Gespräch mit der „Krone“ darauf, dass er diesen Brief als Privatperson und nicht als Kommunalpolitiker an den Erzbischof von Salzburg und an die Medien versandt hat. „Mehrere Personen aus Kufstein traten an mich heran und wollten eine Unterschriftenliste für den Verbleib von Stadtpfarrer Bergner in Kufstein an das Bistum weiterleiten. Ich erklärte ihnen aber, dass ein offener Brief hier der effizientere Weg sei“, teilt Steiner, der vor 16 Jahren aus der römisch-katholischen Kirche austrat, mit.