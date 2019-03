Nach Missbrauchsanklage: R. Kelly erneut in Haft

Anklage wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in zehn Fällen

Im Febraur war Kelly wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch in zehn Fällen angeklagt worden. Betroffen sind vier Frauen, von denen drei zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährig waren. Kelly hatte am 25. Februar auf nicht schuldig plädiert. Nach drei Nächten in Polizeigewahrsam kam er gegen eine Kautionszahlung von 100.000 Dollar auf freien Fuß.