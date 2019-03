R. Kelly unter Tränen: „Ich kämpfe um mein Leben“

Zum ersten Mal hat R. Kelly jetzt in einem Interview zu den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn Stellung genommen. „Ich habe diese Sachen nicht gemacht“, setzte sich der Sänger, der mit „I Believe I Can Fly“ einen Welthit hatte, im US-TV öffentlich zur Wehr. Unter Tränen meinte der 52-Jährige: „Ich kämpfe um mein verdammtes Leben.“