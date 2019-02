Missbrauch: R. Kelly in zehn Fällen angeklagt

Neue Vorwürfe von zwei weiteren Frauen, neu aufgetauchtes Video

Gegen R. Kelly („I Believe I Can Fly“) waren Anfang Jänner in einer TV-Dokumentation Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erhoben worden. Diese reichen bis in die 90er-Jahre zurück. Am Donnerstag beschuldigten zwei weitere Frauen Kelly in New York, sie missbraucht zu haben. Die heute 39 und 40 Jahre alten Frauen sollen zum Zeitpunkt der Übergriffe 15 und 16 Jahre alt gewesen sein. Sie erklärten, den Sänger bei einem Konzert kennengelernt zu haben.