Eigenblut-Doping: Dürr beendet Langlauf-Karriere!

Laut ARD betrieb Johannes Dürr bis Winter 2018 Blutdoping. Also exakt in dem Zeitraum, in dem er der Öffentlichkeit gegenüber angab, ohne Doping erfolgreich werden zu wollen. Durch ein Crowdfunding sammelte er auch Geld für dieses Projekt „Der Weg zurück“. 40.000 Euro kamen so zusammen. Aber einen wirklichen Weg zurück gab es keinen.