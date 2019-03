Israelische Mondsonde funkt erstes Foto zur Erde

Interesse am Mond wieder gestiegen

Die Reise von „Beresheet“ liegt im Trend: Nachdem das internationale Interesse an Mondlandungen seit Anfang der 1970er-Jahre stark nachgelassen hat, nehmen aktuell gleich mehrere Länder den Erdtrabanten ins Visier. Indien hofft, noch in diesem Frühling mit seiner „Chandrayaan-2“-Mission die fünfte Mondfahrer-Nation zu werden. Japan will im Jahr 2020 oder 2021 seine Mondsonde „Slim“ auf die Reise schicken.