Israels Raumsonde „Beresheet“ auf dem Weg zum Mond

„Beresheet“ ist der hebräische Name des 1. Buch Mose in der Bibel - Genesis (Schöpfungsgeschichte). An Bord der unbemannten Sonde (Bild oben), die etwa die Größe einer Waschmaschine hat, soll eine Zeitkapsel mit Hunderten digitalen Dateien sein. Darunter ist auch eine hebräische Bibel, die auf einem Träger in Münzgröße gespeichert ist.