Prohaskas Prophezeiung: Sturm schafft es nicht

Doch Rapid macht nach den zwei Siegen zum Frühjahrs-Start mächtig Druck von hinten, hat es mehr oder weniger schon jetzt selbst in der Hand – denn mit zwei Siegen in den letzten Matches werden die Hütteldorfer durch sein. Die Austria war zu früh auf den Europacup-Platz fixiert, hat dabei ganz vergessen, dass sie sich erst für die Top-Sechs qualifizieren muss. Das 4:2 in Unterzahl gegen Hartberg gibt aber viel Kraft, gegen Altach daheim muss man als Austria in dieser Situation einfach gewinnen.