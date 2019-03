Kanzler kontert auf Drohungen der „Grauen Wölfe“

Türkische Regierung bestärkt Hass-Poster

Die Hass-Poster werden durch die Regierung in Ankara bestärkt - so hat das türkische Außenministerium nach Bekanntgabe der Liste der verbotenen extremistischen Symbole in Österreich Mitte Februar heftig gegen das Verbot der Symbole der rechtsextremen türkischen „Grauen Wölfe“ protestiert.