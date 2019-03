Mysteriös: Container und Hecke in Flammen

Die mysteriöse Serie an Brandstiftungen geht offenbar weiter. Gerade erst konnte in Klagenfurt ein Mann ausgeforscht werden, der mehrere Müllinseln in Brand gesteckt hatte (wir haben berichtet) - da mussten die Feuerwehren am Sonntag wieder zu zwei ähnlichen Bränden ausrücken: In Klagenfurt geriet eine Thujenhecke in Brand und in Ferlach wurde ein Papiercontainer angezündet.