Die Klagenfurter Messe bebte bei Masters of Dirt

MOD-Show am 9. März in Graz

Übrigens: Am kommenden, Samstag, 9. März, mach die spektakuläre Masters of Dirt-Show in der Grazer Stadthalle Halt. Wer in der Steiermark dabei sein möchte und die beste Aussicht genießen will, hat noch die Chance über den „Krone“-Ticketshop top Plätze zu ergattern. Dort gibt es als Vorteil für „Krone“-Leser für alle Masters of Dirt Shows ein „limitiertes Kontingent“ - weitere Tickets sind bei Ö-Ticket erhältlich.