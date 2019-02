Schmidhofer: „Jetzt bin ich sehr erleichtert!“

Folge: Gut-Behrami (6.) flog nun wie Hählen (4.) vom Podium, Venier rückte von sechs auf fünf - und „Schmidi“ von Rang vier auf zwei! „Mega cool. Ich bin sehr erleichtert.“ So geht Schmidhofer mit 90 statt 60 Punkten Vorsprung in die letzten zwei Rennen. Im Weltcup stand in jeder Abfahrt eine ÖSV-Läuferin auf dem Podest. Das heutige Training wurde wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt.