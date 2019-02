Brüssel macht sich für EU-Zahlungssystem stark

Die EU-Kommission lote aus, ob möglicherweise neue Regeln erforderlich seien, um die Markteinführung zu beschleunigen, sagte EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Dienstag in Brüssel. Bisher haben sich noch nicht sehr viele europäische Banken an das neue System angeschlossen. Die von der Europäischen Zentralbank entwickelte Infrastruktur war im November 2018 an den Start gegangen.