Schnelles Internet für Haunsberg-Region

Am Haunsberg startet mit dem Spatenstich für den Glasfaserkabel-Ausbau der Drei-Jahres-Plan zur flächendeckenden Versorgung von Obertrum, Seeham und Berndorf. Rund 1.000 Kundenanlagen liegen in diesem Einzugsgebiet. In einem ersten Schritt investiert die Salzburg AG eine Million Euro, das Land Salzburg fördert den Ausbau. Spatenstich war am Dienstag.