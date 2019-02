Wahlkampf-Finale zeigt Irrwege der Stau-Politik

„Wir arbeiten schon seit zwei Jahren an einem Konzept für den innerstädtischen Verkehr“, sagt Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger, der dieses erst nach der Wahl präsentieren wollte: „Aber durch Flugzettel-Aktionen und andere Dinge der politschen Gegner musste ich das jetzt machen, um die Diskussion wieder auf eine sachliche Ebene zu führen.“ Bei der Kritik geht es vor allem um fehlende Begleitmaßnahmen zur Sperre des Neutors und auch ein Streit um die richtigen Verkehrsdaten rückte in den Mittelpunkt. Die SPÖ rund um Auinger beruft sich auf Werte von der Vollsperre im Jahr 2015. Bürgermeister Harald Preuner und die ÖVP auf Daten, welche auf Expertisen beruhen. Heute, Dienstag, stellt Preuner gemeinsam mit Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) das gemeinsame Konzept in der Verkehrsfrage vor.

Ob Auingers Präsentation dem noch schnell zuvor kommen sollte? „Nein, wir haben noch auf die eine oder andere Abstimmung warten müssen. Am Samstag hatten wir das Konzept dann fertig“, sagt der Vize-Bürgermeister, der künftig noch stärker auf die Busse und Fahrradfahrer setzen will– eine Ankündigung, die er bereits beim Wahlkampfauftakt im Jänner kundmachte.