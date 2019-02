Fernster Himmelskörper des Sonnensystems entdeckt

Bei der Suche nach einem vermuteten neunten Planeten haben Astronomen jetzt das am weitesten entfernte Objekt unseres Sonnensystems entdeckt. In Anlehnung an einen erst im Dezember entdeckten Himmelskörper mit dem Spitznamen „FarOut“ - was wörtlich übersetzt „Weit draußen“ bedeutet - wurde das neu entdeckte Objekt „FarFarOut“ (Weit, weit draußen) getauft.