Nachbar sah Feuerschein: Auto ausgebrannt

Aus bisher unbekannter Ursache begann in der Nacht auf Montag bei einem Wohnhaus in Feldkirchen ein Pkw in einem Carport zu brennen; auch auf das Dach griffen die Flammen über. Ein zufällig munter gewordener Nachbar verständigte sofort die Polizei. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Waiern und Tschwarzen versuchten die Beamten mit Handfeuerlöschern einzudämmen. Das Auto brannte aus; das Haus wurde stark beschädigt.