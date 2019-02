Einbrecher vergriff sich am Schmuck der Oma

Keine Skrupel kannte jener vorerst unbekannte Einbrecher, der ein Einfamilienhaus in Oberwart heimsuchte. Am helllichten Tag durchwühlte der Kriminelle sämtliche Räume des Gebäudes und raffte Geld, einen Ehering sowie wertvollen Familienschmuck an sich. Dann suchte er das Weite. Die Polizei ermittelt.