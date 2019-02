Limbacher als Dritte in Miass neuerlich am Podest

Eine Woche zuvor hatte sie in Feldberg mit Platz zwei ihr bisher bestes Saisonergebnis erreicht. „Das war ein richtig cooles Rennen auf einer Strecke, die alles drinnen hat, was ein Skicross-Kurs so braucht“, sagte Limbacher über ihre Vorstellung in Miass. „Ich habe heute in allen drei Heats gut gefightet und auch einige gelungene Manöver gezeigt.“ Im Gesamtweltcup ist Limbacher zwei Rennen vor Schluss Sechste.