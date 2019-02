Gefahren für mobile Dienste

45 Prozent der insgesamt 184 befragten Betreuer berichten von Gefahren bei ihrer Pflegetätigkeit in den Haushalten der Klienten: Durch aggressive Tiere, defekte Elektrogeräte oder unsichere Arbeitswege. 56,5 Prozent verrichten ihre Arbeit an ungeeigneten Orten, zum Beispiel ohne Hebeeinrichtungen. Ein Drittel der Befragten gab an, zu wenig Zeit für sozialbetreuerische Aufgaben zu haben.