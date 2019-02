Bakterielle Infektion! Flock zittert um WM-Start

Skeleton-Europameisterin Janine Flock bangt wegen einer Erkrankung um ihren Start bei den Weltmeisterschaften am 7. und 8. März in Whistler. Die 29-jährige Tirolerin plagt sich seit Wochen mit einer bakteriellen Infektion und hat nach dem Weltcup in Lake Placid (15. Februar) nun auch ihre Teilnahme am Weltcupfinale in Calgary am Samstag abgesagt.