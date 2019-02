Mutter sticht Tochter (3) mit Messer nieder - tot

Der Februar ist noch nicht vorbei und nicht nur hierzulande steigt die Zahl der Messerangriffe - und auch der Morde an Frauen - weiter an. So sorgt am Donnerstag eine neue Bluttat in Deutschland für Entsetzen: Eine Frau hat in Berlin ihre drei Jahre alte Tochter erstochen. Die Mutter wurde festgenommen. Erst am vergangenen Sonntag hatte eine Messerattacke auf offener Straße für eine junge Frau in Frankfurt tödlich geendet.