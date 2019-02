„Höllenfeuer“ in den Harnwegen

Hand aufs Herz - sind Sie oft durstig, ignorieren das Gefühl jedoch? Oder ist es Ihnen einfach nicht möglich, regelmäßig ein paar Schlucke Wasser oder Tee zu sich zu nehmen? Bei gesunden Menschen schafft das persönliche Trinkverhalten meist keine Probleme, wenn man sich an seinem Durstgefühl orientiert. Treten jedoch öfter Harnwegsinfekte auf, sollte man durchaus häufiger zum Glas greifen. Laut einer amerikanischen Studie konnten Probandinnen, die angehalten wurden, mehr Flüssigkeit aufzunehmen, die Zahl ihrer Blasenentzündungen deutlich reduzieren. Einen Versuch wäre es wert, erleidet doch schließlich etwa die Hälfte aller Frauen zumindest einmal im Leben einen Harnwegsinfekt (HWI), wobei dieser bei mindestens 30 Prozent (immer) wiederkehrt. Das bezeichnet man als „rezidivierend“, was bedeutet, dass sich die Beschwerden zweimal innerhalb von sechs Monaten oder dreimal innerhalb eines Jahres zeigen. Bei regelmäßig auftretenden Beschwerden (Harndrang, Schmerzen beim Urinieren, Blutbeimengung) sollte unbedingt ein Facharzt zugezogen werden. Einmal im Jahr an dieser sogenannten Zystitis zu erkranken, ist jedoch laut Fachärzten noch kein Grund zur Besorgnis.