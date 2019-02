Mordversuch mitten in Wels: Verdächtiger in Haft

Nach einem Mordversuch mit einem Messer in der Silvesternacht im oberösterreichischen Wels hat die Polizei nun einen Verdächtigen (26) gefasst. Dieser habe die Stichattacke bereits gestanden, gab die Landespolizeidirektion am Mittwoch bekannt. Das Motiv: Der Verdächtige habe nicht mehr mit dem Opfer (38), dem die Klinge unter anderem in den Schädel gerammt worden war, ausgehen und feiern wollen.