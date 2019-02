Kurz in den USA: Wie unberechenbar ist Mr. Trump?

Donald Trump ist immer wieder für Überraschungen gut und gilt als unberechenbar. Er hört angeblich nur auf seine Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner - und sich selbst. „Ich glaube, auf einen Termin bei Donald Trump kann man sich nicht wirklich vorbereiten“, sagte auch Kurz vor seinem Abflug nach Washington am Dienstagvormittag. Der Bundeskanzler wird am Mittwoch um 20 Uhr unserer Zeit eine Stunde lang mit Trump sprechen und will in den 60 Minuten - eine Viertelstunde unter vier Augen und anschließend mit Delegationen - offensiv auch heikle Fragen ansprechen.