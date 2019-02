Team LeBron gewinnt das NBA-All-Star-Game

Das von LeBron James angeführte Team hat am Sonntag (Ortszeit) in Charlotte das NBA-All-Star Game 2019 gewonnen. Die 68. Auflage des Gipfeltreffens der besten Spieler der nordamerikanischen Basketball-Profiliga endete mit einem 178:164-Erfolg gegen eine Auswahl mit Giannis Antetokounmpo an der Spitze. Kevin Durant wurde als wertvollster Spieler (MVP) des Spektakels ausgezeichnet.