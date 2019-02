So beeinflussen Social Bots online unsere Meinung

Perfekte Täuschung

„Wie erfolgreich Bots Einfluss nehmen“, so Ross, „hängt unter anderem von drei Faktoren ab: Wie viele Verbindungen gibt es zwischen den Nutzern eines Netzwerks? Wo werden die Bots in diesem platziert, zentral oder am Rand? Und vor allem, sind sie so gut programmiert, dass sie wie ein Mensch agieren?“