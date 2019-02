Bub lag verletzt auf der Piste

Der Schwerverletzte konnte keine Angaben über den Unfallhergang machen, auch nicht, ob ein weiterer Sportler an dem Unfall beteiligt war. Der Bursch wurde ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg eingeliefert. Die Polizei sucht nun dringend nach Augenzeugen. Im Spital in Schladming endetet auch für einen zweiten Burgenländer der Skiurlaub in der Steiermark. Der Mattersburger stieß auf der Piste mit einem 73-jährigen Mann aus Tschechien zusammen. Während der Pensionist unverletzt blieb, musste der 50-Jährige verletzt ins Krankenhaus.